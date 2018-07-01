Trafikte TEDES dönemi

Antalya
LYA ve tüm ilçeleri Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne (TEDES) geçiyor. İl genelinde 7 bin kameranın montaj işlemleri tamamlandı. 110 milyon lira proje maliyetli TEDES'in test çalışmalarının Ağustos ayında başlayacağı bildirildi. HIZ KORİDORU GELİYOR Antalya
'nın tüm ilçelerinde aynı anda devreye girecek sistem ile 'kırmızı ışık' ve 'hız ihlali' yerine 'hız koridorları' oluşturulacak. Belirlenen koridorlarda limiti aşan sürücülerin adreslerine cezalar fotoğraflı olarak gönderilecek. MERKEZ BİNASI HAZIR
TEDES'in Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki merkez binasının inşaatı tamamlandı. Binadaki elektronik sistemlerin kurulumu tamamlanıncaya kadar test çalışmaları Meltem Mahallesi'ndeki Bahçeli Polis Merkezi'nin üst katına kurulan geçici merkezden test edilecek. Eylül ayında ise sistem ana merkezden sorunsuz çalışmaya başlayacak. ASAYİŞE DE DESTEK OLACAK
GAZIPAŞA'DAN Kaş'a kadar 650 kilometrelik bölgeyi kapsayacak TEDES ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi hedefleniyor. TEDES, aynı zamanda 650 kilometrelik güzergahta meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçmeye destek verecek. Bölgede araçlarla işlenen suçları plaka okuma sistemi tespit edecek.