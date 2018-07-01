Turuncu heykeller

Antalya
LYA'NIN ince kabuğu ve aromasıyla dillere destan olan 'Finike portakalı' için düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali kapsamında 50 ton portakal kullanılarak gitar, gemi, panda, otomobil, tren, antik tiyatro, antik sütunlar, Türk bayrağı ve Atatürk resmi yapıldı. Tamamı çelik iskeletlerin üzerine yerleştirilen portakallardan yapılan heykeller, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yollarda portakallardan yapılmış heykelleri görenler, araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çekmeyi ve görüntü almayı ihmal etmedi. Bugün sona erecek festival kapsamında, heykellerin yapıldığı 50 ton portakal, suyu sıkılarak değerlendirilecek. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, kabuğunun ince olması, aroması ve ince zarıyla dillere destan olan Finike portakalının daha iyi tanıtılması için festivalin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.