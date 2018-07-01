Ucuz ve kaliteli hizmet

Antalya
LYA'NIN Lara Plajı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden EKDAĞ'a ait Lara Plajı Sosyal Tesisleri, ekonomik ve kaliteli hizmetle yerli ve yabancı tatilcilerin buluşma adresi oldu. Aileleri ile birlikte sabah erken saatlerde sosyal tesisi dolduran tatilciler, akşam saatlerine kadar huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor. Tesis haftada yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlıyor. MAVİ BAYRAKLI PLAJ
EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Didem Boztepe Erkış, EKDAĞ'ın yatırım ve düzenlemeleri ile bambaşka bir görünüme kavuşan sosyal tesisin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Erkış, "Halka açık plajımız, dinlenme alanlarımız, restoranımız ve kamp alanımız ile misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Mavi bayrağın dalgalandığı plajımızda 500 şezlongla hizmet veriyoruz. Vatandaşlar çok memnun" dedi. Çayın 1.5, şezlongun 5 lira olduğu tesiste, çocuk oyun parkı, engelli bireyler için özel araçlar, kamp alanı, voleybol ve futbol sahaları yer alıyor.