Akdeniz’in yelken şampiyonları

Antalya
Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya
Şubesi'nin sponsorluğunda Antalya Yelken Kulübü sporcuları arasında düzenlenen 'Kabotaj Kupası'nda dereceye girenlere kupaları törenle verildi. Bir hayli çekişmeli geçen yarışmallarda, toplam 21 sporcu ter döktü. ÖDÜLLER VERİLDİ
Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Merkez Meclis üyesi Hayrettin Özkan tarafından verildi. GELECEĞE YATIRIM
Kabotaj Kupası'nda optimist sınıfı erkeklerde Kaan Tuncel, optimist sınıfı kızlarda ve optimist sınıfı junior'larda Öykü Şengül, laser 4.7 sınıfı genel klasmanda ise Eda Ellialtı birinci olmayı başardı.