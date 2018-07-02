Batıda şenlik var

Antalya
'nın batı ilçeleri Finike ve Kaş'ta düzenlenen festivaller ünlü sanatçıları konuk etti. Finike'de Oğuz Yılmaz
, Kaş'ta Hadise sahne aldı. Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Hadise sahneye çıktı. Yat Limanı'ndaki konsere, ilçede tatil yapan yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 1.5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, dansıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin" dedi. ANKARA ESİNTİSİ
Finike ilçesinde düzenlenen Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında da Oğuz Yılmaz konser verdi. Yılmaz, konserin ilerleyen saatlerinde sahneye Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile dernek üyelerini davet ederek karşılıklı oynadı. Başkan Sarıoğlu ayrıca Türkiye 5'incisi olan Cengiz Topel Ortaokulu voleybol takımı, Antalya
şampiyonu U19 futbol takımı oyuncuları ve fesitvalin düzenlenmesinde katkı koyanlara plaket verdi. DOSTLUĞA KULAÇ ATTILAR
Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 14'üncü Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışması da dün yapıldı. Meis'ten başlayıp Kaş'ta sona eren 7100 metrelik parkurda, erkeklerde Emrah Özsevim, kadınlarda Nilay Erkal birinci oldu. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Festival ve yarışmaları Kaş'ı tanıtmak amacıyla düzenlediklerini ifade ederek "Bu yarışmada Türkiye-Yunanistan ve Kaş-Meis dostluğu için sporcular barış kulaçları attı" dedi.