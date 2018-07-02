Bu kez kendisi bekledi

Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, açmak istediği soda şişesinin kapağının gözüne çarpması sonucu görme yetisini kaybetti. Madaslı, kornea nakli
ile yeniden görmeye başladı. ÇAĞRI YAPTI
Geçirdiği ilk ameliyatın ardından 3 ay gözünü hiç açamadığını belirten Recayi Madaslı, kornea nakline karar verilince 2 ay kadavra listesinde beklediğini anlattı. 2 Nisan tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Prof.Dr. Sait Eğrilmez tarafından kornea nakli yapılan Madaslı, "En çok denize girmeyi özledim" dedi. Madaslı, "Korneası bağışlanan gencin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini öğrendim. Adını vermediler ama o insana ve ailesine dua ediyorum. Herkes organlarını bağışlamalı. Onların bağışı ile bir insanın hayatı kurtulacak" ifadelerini kullandı. SODA ŞİŞESİNİ AÇARKEN
ORGAN Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, 5 Mayıs 2017 tarihinde açmak istediği soda şişesi kapağının basınçla fırlaması sonucu gözünden yaralandı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Kazım Erol tarafından acil ameliyata alınan Madaslı'nın sağ gözünün parçalanan korneası, merceği ve irisi onarıldı. Daha sonra 2 ameliyat daha geçiren Madaslı, geçen nisan ayında ise kornea nakli oldu. Halen bulanık gören ve 1 yıl içerisinde gözündeki 24 dikiş alınacak olan Madaslı, yaşadığı kazanın ardından organ bağışının ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirtti.