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n yıldızı Batı Akdeniz

Batı Akdeniz illeri , Isparta ve cari açık vermedi. Antalya 46.7, Burdur 15.8, Isparta 15.5 milyon dolar cari fazla verdi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
İhracatın yıldızı Batı Akdeniz
TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı mayıs ayı sonu itibariyle dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Sadece bu yılın ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan TÜİK'in verilerine bakıldığında Batı Akdeniz illeri, cari açık vermedi. Bölgenin ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre artarken, ithalat rakamları da ciddi ölçüde düştü. Antalya tarım ve doğal taş, ve Isparta ise doğal taş yla öne çıktı.

46.7 MİLYON DOLAR FAZLA
2017 yılı mayıs sonunda 93 milyon 318 bin dolar olan turizm kenti 'nın ihracatı, bu yıl aynı dönemde 131 milyon 178 bin dolara yükseldi. Antalya, geçen yıla göre ihracatını 37 milyon 860 bin dolar artırdı. 2017 yılı mayıs sonunda ithalatı 203 milyon 402 bin dolar olan Antalya, bu yıl aynı dönemde 84 milyon 449 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Buna göre Antalya dış ticarette, 46 milyon 729 bin dolarlık cari fazla verdi.

ISPARTA 15.5 MİLYON DOLAR
Aynı dönemde ihracatı 15 milyon 815 bin dolar olan Isparta'nın ihracatı bu yıl 19 milyon 464 bin dolara yükseldi. Geçen yıl mayıs sonunda ithalatı 6 milyon 418 bin dolar olan Isparta, bu yıl aynı dönemde 3 milyon 963 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Isparta dış ticarette, 3,9 milyon dolar üzerindeki ithalatına karşı 19 milyon doların üzerinde ihracatla, mayıs sonu itibariyle 15 milyon 501 bin dolarlık cari fazla verdi.

BURDUR'UN İTHALATI ARTTI
2017 yılı mayıs sonunda ihracatı 18 milyon 827 bin dolar olan Burdur'un ihracatı bu yıl aynı dönemde 20 milyon 690 bin dolara yükseldi. Geçen yıl mayıs sonunda ithalatı 1 milyon 693 bin dolar olan Burdur, bu yıl aynı dönemde 4 milyon 880 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Burdur dış ticarette, 15 milyon 810 bin dolarlık cari fazla verdi.
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İhracatın yıldızı Batı Akdeniz
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