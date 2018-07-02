Katliam yapacaktı

BURDUR
'DA Süt Toplama Merkezi'nde köylüsü Mehmet Akbulut'u başından vurup öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs yakalandı. Burdur merkez Çatağıl Köyü Süt Toplama Merkezi'nde Emrah A., tartıştığı Mehmet Akbulut'un (33) başına silahla ateş ederek öldürdü. Jandarma ekipleri, katil zanlısını ararken zanlı Emrah A. sosyal medya hesabından 'Kefeninizi hazırlayın bu hafta lazım olacak size' paylaşımıyla tehdit yağdırmaya devam etti. TEHDİTLERİ DURMADI
Tehdit edilen kişilerin yaşadığı Çatağıl Köyü'nün giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, Emrah A. köyünün yakınındaki İnsuyu Dağı'nda jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.