Kepez’in spor ordusu hazır

Antalya
Kepez Belediyesi'nin yaz spor okulları, çocuk ve gençlere kapılarını aralıyor. Bugün Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile kapılarını genç yeteneklere açacak olan Kepez Yaz Spor Okulları, 6 ile 16 yaş grubu çocuk ve gençleri kabul edecek. Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün uzman eğitimci kadrosunun görev alacağı yaz spor okulları, eylül ayının ilk haftasında sona erecek. BİNLERCE ÖĞRENCİ
Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak için açılan kursta yaklaşık 5 bin genç, yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, güreş, tekvando, okçuluk, yüzme ve jimnastik branşlarında uzman antrenörler ile spor yapacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bazı branşlarda kayıtların devam ettiğini belirterek, ücretsiz olarak sundukları yaz spor okullarına çocukları davet etti.