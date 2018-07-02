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Konser yolunda iki acı birden

’nın Kaş ilçesinde 2 genç, konsere giderken hayatını kaybetti. Kask takmayan Arif Akman (17) ve Yusuf Yılmaz’ın (19) kullandığı motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Konser yolunda iki acı birden
Antalya'NIN Kaş ilçesinde düzenlenen festival etkinlikleri çerçevesindeki konsere gitmek için motosikletle yola çıkan Arif Akman (17) ve Yusuf Yılmaz (19), otomobille çarpıştıkları kazada yaşamını yitirdi. Kaş'a bağlı Yayla Kılınçlı Mahallesi'nde oturan Yusuf Yılmaz ve Arif Akman, önceki akşam ilçe merkezindeki Hadise konserine gitmek için motosikletle yola çıktı. Gömbe Yaylası Sinekçi mevkisinde Yusuf Yılmaz ve Arif Akman'ın bulunduğu plakası ve kimin kullandığı öğrenilemeyen motosiklet, saat 20.30 sıralarında karşı yönden gelen Fevzi K.'nin kullandığı 07 ADS 93 plakalı otomobille çarpıştı.

KURTARILAMADILAR
Kazada Arif Akman olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olan Yusuf Yılmaz, gelen 112 ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yusuf Yılmaz da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KASK TAKMIYORLARDI
Görgü tanıkları, Fevzi K.'nin önündeki biçerdöveri solladıktan sonra karşıdan gelen motosikletle çarpıştığını belirtti. Kazada yaşamını yitiren Arif Akman ile Yusuf Yılmaz'ın başlarında kask olmadığı kaydedildi.
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Konser yolunda iki acı birden
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