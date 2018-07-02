Mücadeleyi kaybetti

Antalya
'da proje üzerinden maket ev satarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı için hapse mahkum olan Ahmet Sakızoğlu'nun olimpik yüzme havuzlu rezidans diye sattığı sitede tek başına kalan ve 5 yıldır uyuşturucu bağımlılarına karşı mücadele veren Yavuz Eren
'in kalbi daha fazla dayanamadı. 6 dil bilen Eren, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. ?ORTAÇAĞ ŞARTLARI
11 blok ve 180 daireden oluşan Sakızoğlu Park'ta bütün olumsuzluklara rağmen 2013 yılında 10 aile ile ortaçağı aratmayan ilkel şartlarda yaşamlarını devam ettirirken gaz lambası ve el feneri ile yaşamak zorunda kalan, uyuşturucu bağımlılarının saldırısına uğrayanlardan biri de Yavuz Eren olmuştu. ABD'de eğitim gören ve eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal ve Sabancı Şirketler Grubu'nda 17 yıl danışmanlık yapan 6 dil bilen Yavuz Eren tüm olumsuzluklarla tek başına mücadele ediyordu. TEK BAŞINA KALMIŞTI
YAVUZ Eren uyuşturucu bağımlılarının siteye girmesine engel olmak için gece gündüz nöbet tutmuş, binaların alt girişlerini duvar ile ördürmüş, en az 30 bağımlının ise hayata dönmesini sağlamıştı. Yaptığı mücadeleye kalbi daha fazla dayanamayan Eren, son nefesini de bu sitede verdi. Önceki gün oğlu Alp, sitenin içinde babasının yerde hareketsiz yatar görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Siteye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yavuz Eren'in kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi. Alp Eren, "Babam bu site için 2013'ten beri mücadele ediyordu. Kalbi daha fazla dayanamadı" diye konuştu.