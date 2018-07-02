Oğlu ile aynı kaderi paylaştı

Antalya
'DA sabah bisikleti ile işe giden 1 çocuk babası İbrahim Bayık (53) kaza kurbanı oldu. Konyaaaltı Belediyesi Temizlik İşleri'nde çalışan İbrahim Bayık'a, saat 07.00 sularında arkadan gelen ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Bayık, sert beton zemine başının üstüne düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan otomobil ve sürücüsü ise jandarma tarafından aranıyor. Bayık'ın 2011 yılında 16 yaşındaki oğlu Mustafa Bayık'ı da trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.