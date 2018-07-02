Talan sürüyor

Antalya
'da şehir eşkıyalarının hedefi haline gelen Konyaaltı Sahili'nde talan devam ediyor. Çalışmaları sabote etmek için iğrençliğin sınırlarını aşıldı. 10 gün önce basketbol sahasının sökülmesi, ahşap malzemelerin üzerine sprey boyalarla yazılar yazılması, beton dubalar ile ışıklandırmaların kırılmasının ardından bu kez de sahildeki malzemeler sökülüp tahrip edildi. DUŞ BAŞLIKLARI
Yapımı yaklaşık 130 milyon liraya mal olan 'Sahil Antalya
Yaşam Parkı' vatandaşlardan tam not alan tesislerde duş başlıkları söküldü, soyunma kabinlerinin kapıları kırıldı, çöp kovaları parçalandı. Konyaaltı sahili'nin halka açılmasından sonra gerçekleştirilen ikinci saldırı ile olayın maksatlı olduğu ortaya çıktı. Yönlendirme tabelalarını söken, dubaları kırmaya devam eden şehir eşkıyaları çiçek saksılarını bile yerinden söküp götürdü EŞKIYALIĞA SON VERİN
Tahribat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar ise olaylara tepki gösterdi. Yapılanların resmen sabotaj olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Belediyeden çok halka zarar veriyorlar. Çünkü buraya yapılanları biz kullanıyoruz. Bu eşkıyalığa son verilmeli" dedi. Aynı manzara 2014 yılında Menderes Türel
'in göreve gelir gelmez sahilde başlattığı ücretsiz şezlong, şemsiye, duş ve tuvalet hizmetinin, kötü niyetli kişilerin hışmına uğrayıp tahrip edilmesiyle yaşanmıştı.