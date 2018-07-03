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Büyükşehir nefes oldu

Büyükşehir Belediyesi, Finike’de ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımı yaparak yüzlerini güldürdü

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Büyükşehir nefes oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan 'in talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Finike ilçesinde ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 100 aileye gıda paketi yardımı yapıldı.

YÜZLERİ GÜLDÜRÜLDÜ
İlçedeki dar gelirli vatandaşlar, muhtarlıklar ve belediye görevlilerince tespit edildi. İhtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılan gıda paketi, ailelerin yüzünü güldürdü. Koliler halinde dağıtılan yardımlarda dört kişilik ailenin, bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak gıda maddesi bulunuyor. İçinde makarnadan pirince, çaydan çorbaya, kuru fasulyeden nohuda 15 kalem temel gıda maddesi yer alıyor.
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Büyükşehir nefes oldu
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