Çalıştığı iş yerinden 25 bin liralık et çaldı

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde çalıştığı restorandan 25 bin lira değerindeki eti çaldığı iddia edilen kasap, polis tarafından yakalandı. Olay, Oba Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İş yeri sahibi Abdulkadir Tanrıtanır gelen et kilosuyla hasılat arasında ciddi fark olması üzerine şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 25 BİN LİRALIK ET KABYOLMUŞ
Restoranın kamera görüntülerinde restorana gelen etleri işlemesi için yaklaşık 6 ay önce işe aldığı Muharrem T.'nin (54) bu süre içinde 25 bin lira değerindeki eti aldığını fark eden Tanrıtanır, polise şikayette bulundu. Muharrem T.'yi evinde gözaltına alan polis, şüpheliyi adliyeye sevk etti.