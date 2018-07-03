Eğlence ve tatil bir arada

GÜRAL Premier Hotels
&Resorts animasyon şovları ile beğeni topluyor. Horondan zeybeğe kadar farklı kültürlerin tüm danslarını, göz kamaştırıcı figürleri ve eşsiz ezgileriyle unutulmaz bir şölene çeviren Askh By Harem
, Güral Premier Hotels&Resort misafirlerini etnik bir havayla buluşturuyor. ÇOCUKLARA ÖZEL AKTIVITE
Çocuklar ve yetişkinler için farklı organizasyona imza atan Güral Premier Hotels&Resorts, iki haftada bir yenilenen etkinlik takvimiyle misafirlerine yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. 45 kişilik dans ekibi ve etkileyici sahne dekoruyla Askh By Harem, etnik danslarıyla izleyenleri büyülüyor. Her gün 20.30'da başlayan Kids Show'larıyla korsanların gizemli dünyasına davet eden Del Arte, Pandomim sanatıyla çocukları büyüleyen palyaço gösterisi Simon The Clown, hayvanları çocuklara bir kez daha sevdirecek Sweet Dogs ve Lovely Cats çocukların gönüllerine taht kuruyor.