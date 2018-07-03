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mesaisi başladı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Erzurum mesaisi başladı
AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için 'da önceki gece kampa girerek ilk antrenmanını dün sabah Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptı. Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu yeşilli futbolcular daha sonra dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yaptı. Günün ilk idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Geçtiğimiz günlerde milli takım kamplarına katılan ve izinli olan futbolcular ise 3- 8 Temmuz tarihleri arasında kamp çalışmalarına katılacak.
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Erzurum mesaisi başladı
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