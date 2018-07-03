Erzurum mesaisi başladı

AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezon hazırlıkları için Erzurum
'da önceki gece kampa girerek ilk antrenmanını dün sabah Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptı. Teknik Direktör
Mesut Bakkal gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu yeşilli futbolcular daha sonra dayanıklılık içeren istasyon çalışmaları yaptı. Günün ilk idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Geçtiğimiz günlerde milli takım kamplarına katılan ve izinli olan futbolcular ise 3- 8 Temmuz tarihleri arasında kamp çalışmalarına katılacak.