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sevgi rekoru kırdı

, ziyaretçi sayısında Antalya Müzesi’ni 4’e katladı. 2017’de tarihi eserleri 113 bin 400, hayvanları ise 500 bin kişi ziyaret etti

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Hayvanat Bahçesi sevgi rekoru kırdı
Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'da müzeden çok ilgi çekiyor. Geçen yıl 113 bin 400 kişi Müzesi'ni ziyaret ederken, Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 500 bini buldu. 1989 yılında Karaalioğlu Parkı'ndan bugünkü yerine taşınan Antalya Hayvanat Bahçesi bugün 132 türde bin 450 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat Bahçesi'ni 2017 yılında 500 bin kişi ziyaret etti. Antalya Hayvanat Bahçesi Müdürü Süleyman Karaca, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunun altını çizerek, ziyaretçi sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

KAPLAN ZARA'YA EŞ ARANIYOR
2015 yılında Doğa Koruma ve ekipleri tarafından illüzyonist Aref'ten alınarak bize verilen Bengal kaplanıyla ilgili de üretim planları olduğunu anlatan Karaca, kaplanın geldiğinde zayıf durumda olduğunu söyledi ve "Burada kendisini toparladı. Şimdi son derece sağlıklı. Artık kaplan üretmek için Zara'ya dişi arıyoruz. Uygun bir dişi tespit ettik. Şimdi hayvanat bahçeleri arası transfer için gerekli işlemleri yapıyoruz" diye ekledi. Aslan ve kaplan türlerinin günlük 15 kilogram et tükettiğini belirten Süleyman Karaca, en önemli harcama kalemlerinin başında yem maliyetinin geldiğini anlattı.

HEDEF ÜRETİM
wHAwYwVANAT bahçesindeki tür sayısını artırmak için üretime ağırlık verdiklerini ifade eden Karaca, "Ördek türlerinde üretim için özel alan ayırdık. Şimdiden özel ördek türlerinde 20 yavruya ulaştık. Geyik türlerinde yavru sayımız artıyor. Son olarak kuati denilen yırtıcı hayvandan da 6 yavru aldık. Ürettiğimiz yavruları, hayvanat bahçeleri ile takasta kullanıyoruz" dedi.
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Hayvanat Bahçesi sevgi rekoru kırdı
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