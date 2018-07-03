Kahraman öğretmen

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan Zehra Güleydam
(22), kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilmeye çalışılırken, öğretmen Berrin Balcı tarafından kurtarıldı. Manavgat'ta, bir süre önce eşi cezaevine giren, 1.5 yaşındaki çocuğundan haber alamayan ve kimsesi olmayan Zehra Güleydam, psikolojik rahatsızlık geçirdi. 3 aydır sokaklarda ve parklarda kalan Güleydam, kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile zorla bindirilmeye çalışıldı. HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Bu sırada, caddede yürüyüş yapan öğretmen Berrin Balcı'nın olayı görüp, müdahale etmesiyle kimliği belirsiz kişiler, Güleydam'ı bırakıp kaçtı. Jandarma timi tarafından hataneye götürülen Güleydam, tedaviye alındı. Güleydam, Konya Beyhekim Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.