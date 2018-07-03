Kepez’in spor aşkı

Antalya Kepez Belediyesi
'nin çocuklara spor bilincini aşılamak ve sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Yaz Spor Okulları
' törenle açıldı. Açılışta konuşan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, "Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın tek yolu spordur. Sporun çocuklarımızın yaşam biçimi olmasını sağlamak istiyoruz" dedi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da "Çocuklarımızın dört duvar arasında eğitilmesini değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimleri ile birlikte daha iyi bir geleceğe sahip olacaklarına inanıyorum" diye konuştu. EN DEĞERLİ VARLIK ÇOCUKLAR
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise çocuklara güzel ve anlamlı bir yaz tatilini hep beraber hazırladıklarını belirtti. Anne ve babalara seslenen Başkan Tütüncü, "Hepimizin hayatında en değerli varlık çocuklarımızdır. Bizim yapmaya çalıştığımız mutlukları büyütmek. Yavrularımızı geleceğe sağlıklı bir şekilde taşıyabilmek. Onları sokağın kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışmak" diye konuştu. Kepez İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de "Anne ve babaları, çocuklarını buraya yönlendirdikleri için yürekten tebrik ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Kepez Yaz Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.