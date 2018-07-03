Ölüme davetiye çıkarıyor

Antalya
'DA hava sıcaklarının artması ile birlikte vatandaşlar serinlemek için denize ve yüzme havuzlarına akın ediyor. Buralara gidemeyen özellikle çocuklar ise parklardaki şelaleli süs havuzlarını tercih ediyor. Kentin orta noktasında bulunan Çallı Kavşağı'ndaki süs havuzu günün her saati serinlemek isteyen çocuklarla dolup taşıyor. FARKINDA DEĞILLER
Süs havuzunu evlerine yakın olduğu için tercih ettiklerini belirten yaşları 6 ila 11 arasında değişen çocuklar, kendilerini bekleyen tehlikelerden habersiz. Bu tür havuzlarda en büyük tehlikenin elektrik kaçağı olduğunu belirten uzmanlar, "En küçük kaçak durumunda bu havuzlara giren çocuklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" diyerek yaşanan tehlikenin boyutuna dikkat çekti.