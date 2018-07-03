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coşturdu

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Serdar Ortaç coşturdu
Antalya'NIN Finike ilçesinde düzenlenen Uluslararası Portakal Festivali'nin son gecesinde sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki konserde Ortaç, muhteşem şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Sanatçı Ortaç'a Finike'nin tanıtımı için portakal reçeli ve bir plaket takdim etti. 5 gündür devam eden Festival etkinlikleri motor gösterileri, yağlı direkten bayrak alma yarışları, Denizcilik ve Kabatoj Bayramı kutlaması ve Serdar Ortaç konseri ile son buldu.
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Serdar Ortaç coşturdu
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