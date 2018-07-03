Vekiller mazbatalarını aldı

Antalya
'nın 27. dönem milletvekilleri mazbatalarını aldı. Törene katılamayan AK Parti'li Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mustafa Köse
'nin mazbatasını İl Başkanı İbrahim Ethem Taş
, tedavisi süren CHP'li Deniz Baykal
'ın mazbatasını ise Giray Ercenk aldı. TAŞ İKİ MAZBATA ALDI
Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle birlikte düzenlenen 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde Antalya
'da milletvekili seçilenler Antalya Adliyesi'nde törenle mazbatalarını aldı. Törene AK Parti'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Köse haricindeki 4 isim katıldı. Çavuşoğlu ve Köse'nin mazbatalarını AK Parti Antalya Başkanı İbrahim Ethem Taş aldı. AK Parti'de Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik ise adliyeye gelerek mazbatalarını aldı. MHP'den vekil seçilen Abdurrahman Başkan tören öncesi gelip mazbatasını aldığı için törene katılmadı.