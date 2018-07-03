Yaş gününde yeniden doğdu

Antalya
'DA, böbrek yetmezliği
olan 32 yaşındaki
Hasan Soytürk,
doğum gününde
yapılan böbrek nakli
ile yaşama tutundu.
Trabzon'da yaşayan
Soytürk'e, 2002 yılında
kronik böbrek yetmezliği
teşhisi koyuldu.
Hastalığı nedeniyle
eğitimini de yarıda bırakmak zorunda
kalan Soytürk, böbrek nakli için
2 Haziran günü Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne geldi. Soytürk, nakil
formu doldururken, doğum tarihini
soran koordinatöre, 2 Haziran'da
doğduğunu söyledi. Soytürk'ün,
doğum gününde böbrek nakli olacağı
o an aklına geldi. Kadavradan böbrek
nakliyle hayata tutunan Soytürk,
naklin doğum gününde gerçekleştirilmesinin,
kendisini çok mutlu ettiğini
söyledi. CANA CAN KATIN
17 yıldır kronik böbrek rahatsızlığıyla yaşadığını anlatan Hasan Soytürk, "2 Haziran'ın doğum günüm olduğunu bilmiyordum. Hastanedeki koordinatör arkadaşlar doğum tarihimi sorduklarında, o günün doğum günüm olduğunu hatırladım, çok heyecanlandım. O an çok mutlu oldum. 17 yıl hastalığımla mücadele ederken bağışlanan bir böbrekle yeniden yaşama bağlandım. O kadar çok organ bekleyen insan var ki 30 yıl diyalize giren hastalar var. Organlarınızı bağışlayın cana can katın" diye konuştu.