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Yaş gününde yeniden doğdu

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Yaş gününde yeniden doğdu
Antalya'DA, böbrek yetmezliği olan 32 yaşındaki Hasan Soytürk, doğum gününde yapılan böbrek nakli ile yaşama tutundu. Trabzon'da yaşayan Soytürk'e, 2002 yılında kronik böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Hastalığı nedeniyle eğitimini de yarıda bırakmak zorunda kalan Soytürk, böbrek nakli için 2 Haziran günü Hastanesi'ne geldi. Soytürk, nakil formu doldururken, doğum tarihini soran koordinatöre, 2 Haziran'da doğduğunu söyledi. Soytürk'ün, doğum gününde böbrek nakli olacağı o an aklına geldi. Kadavradan böbrek nakliyle hayata tutunan Soytürk, naklin doğum gününde gerçekleştirilmesinin, kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

CANA CAN KATIN
17 yıldır kronik böbrek rahatsızlığıyla yaşadığını anlatan Hasan Soytürk, "2 Haziran'ın doğum günüm olduğunu bilmiyordum. Hastanedeki koordinatör arkadaşlar doğum tarihimi sorduklarında, o günün doğum günüm olduğunu hatırladım, çok heyecanlandım. O an çok mutlu oldum. 17 yıl hastalığımla mücadele ederken bağışlanan bir böbrekle yeniden yaşama bağlandım. O kadar çok organ bekleyen insan var ki 30 yıl diyalize giren hastalar var. Organlarınızı bağışlayın cana can katın" diye konuştu.
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