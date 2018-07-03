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Yörük kültürünü yaşatan şenlik

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Yörük kültürünü yaşatan şenlik
'NIN Seydikemer ilçesinde, Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından 3. Yayla Karaçulha Yörük Şenliği düzenlendi. Yayla Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, mahalle meydanından güreş sahasına kadar at, eşek, keçi ve koyunlarla yürüyüş yapıldı. Yörük oyunlarının oynandığı şenlikte daha sonra halat çekme, çuval, yoğurt içinde para bulma, sandalye kapmaca yarışları gerçekleştirildi. Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Şeref Koç, halkın desteği ile gerçekleştirdikleri şenliğin amacının Yörük kültürünü canlı tutmak olduğunu söyledi.
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Yörük kültürünü yaşatan şenlik
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