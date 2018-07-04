Adliye olaylarına 5 tutuklama kararı

Antalya
'DA, 24 Haziran
seçimlerinde adliye önünde gerginlik çıkarıp Cumhurbaşkanına hakaret eden 5 kişi tutuklandı. 24 Haziran gecesi oyların adliyeye getirildiği sırada burada bekleyen iki grup arasında yaşananlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 5 KİŞİ CEZAEVINE GÖNDERILDI
Haklarında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamaları bulanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.