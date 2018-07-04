Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Adliye olaylarına 5 tutuklama kararı

Adliye olaylarına 5 tutuklama kararı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Adliye olaylarına 5 tutuklama kararı
Antalya'DA, seçimlerinde adliye önünde gerginlik çıkarıp Cumhurbaşkanına hakaret eden 5 kişi tutuklandı. 24 Haziran gecesi oyların adliyeye getirildiği sırada burada bekleyen iki grup arasında yaşananlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

5 KİŞİ CEZAEVINE GÖNDERILDI
Haklarında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlamaları bulanan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliye olaylarına 5 tutuklama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN