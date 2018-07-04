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Amatör branşlar salona kavuştu

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Amatör branşlar salona kavuştu
Antalya Valisi , Kepez ilçesine Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'ni yaptıran işadamı 'a onur belgesi takdim etti. Yılmaz'ın eğitime yaptığı katkının çok değerli olduğunu belirten , "Okulumuzun spor salonunu, ders saati dışında spor Kulübü Derneği sporcuları kullanacak" dedi.

AMATÖRE DESTEK
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında imzalanan protokol ile salonu Antalyaspor kulübünün amatör branşlarda kullanacağını ifade eden Vali Karaloğlu protokolün güzel bir iş birliği olduğunu ve emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti. Hayırsever Mustafa Yılmaz'a onur belgesini sunan Karaloğlu, imzalanan protokolü de Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'a verdi.
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Amatör branşlar salona kavuştu
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