Amatör branşlar salona kavuştu

Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Kepez ilçesine Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'ni yaptıran işadamı Mustafa Yılmaz
'a onur belgesi takdim etti. Yılmaz'ın eğitime yaptığı katkının çok değerli olduğunu belirten Vali Karaloğlu
, "Okulumuzun spor salonunu, ders saati dışında Antalya
spor Kulübü Derneği sporcuları kullanacak" dedi. AMATÖRE DESTEK
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Antalyaspor Kulübü Derneği arasında imzalanan protokol ile salonu Antalyaspor kulübünün amatör branşlarda kullanacağını ifade eden Vali Karaloğlu protokolün güzel bir iş birliği olduğunu ve emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti. Hayırsever Mustafa Yılmaz'a onur belgesini sunan Karaloğlu, imzalanan protokolü de Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'a verdi.