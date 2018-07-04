Bu kadarına da pes

MUĞLA
'NIN Seydikemer ilçesinde bir vatandaşın sabah kahvaltısı için sofraya koyduğu ekmeğin içinden takma diş çıktı. Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül
(60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek keçilerle ilgilenmeye başladı. O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. GELSİN DİŞİNİ ALSIN
Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, eşinin yanına giderek, ''Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun'' diyerek kızdı. Takma dişleri ağzında olan Gülümser Töngül de büyük bir şaşkınlıkla eve girerek ekmeği incelemeye başladı. Aile takma dişlerin ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü. Gülümser Töngül, "Dişin sahibi dişini aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Gelsin dişini buradan alsın'' ifadelerini kullandı.