Daha ölmedik

Antalya
spor Asbaşkanı Şefik Öz, kulübün kapısına kilit vurulacakmış gibi bir izlenim yaratıldığını belirterek, mali durumun çok iyi olmadığını ancak bunun 'Kulüp battı' şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Transfer döneminde ellerindeki parayı en faydalı şekilde kullanmak için ince eleyip sık dokudukları için böyle bir izlenimin ortaya çıkmış olabileceğini söyleyen Öz, "Batmış falan değiliz. Antalya
spor eski gücüne kavuşacak potansiyele sahiptir. Çünkü burası öyle bir şehir" dedi. Bu yıl flaş transfer yapmayı düşünmediklerini belirten Şefik Öz, öncelikle geçen sene karakter ortaya koyarak takımın ligde kalmasını sağlayan mevcut oyunculara olan borçları ödemek istediklerini söyledi. Dış transferde ise savunmanın solu için yabancı bir oyuncuyla anlaşmak üzere olduklarını, sol ön taraf için de görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Öz, "Dünya Kupası
'ndan izlediğimiz futbolcular da var. Anlaşmak üzere olduğumuz bir futbolcu da Dünya Kupası'nda oynuyor" bilgisini verdi 'Djourou haklı'
SIRP oyuncu Milan Jevtovic'in ödemeleri için belli bir planlama yapmalarına rağmen, bu futbolcunun elindeki imkanı, sözleşmesini tek taraflı feshederek değerlendirdiğini öne süren Şefik Öz, "Djourou ise haklı. Verdiğimiz taahhüdümüzü yerine getiremedik" dedi.