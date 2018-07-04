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Dilencilere yardım eli

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Dilencilere yardım eli
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vücutlarındaki yaralarla dilencilik yapan bireyleri tedavi ederek, topluma kazandırıyor. Geçen hafta ayağındaki yaralarla dilenen Serhat Albayrak'ı ikna ederek hastaneye götüren ekipler, son olarak yine ayağındaki ciddi yaralarla dilenmeye devam eden 30 yaşındaki Cenk Uslu'yu tedaviye ikna etti.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Ambulansla gelen sağlık görevlilerine teslim edilen Uslu, hastanede tedaviye alındı. İyileşmelerinin ardından Yeşilay Derneği'nin işbirliği ile iki dilencinin uyuşturucudan arınması sağlanacak. Öte yandan yine dilencilik yapan Yasin Güler de zabıta ekipleri tarafından dilencilik yapmaması konusunda ikna edildi. Güler, gerekli yardımlar yapılarak, ailesinin yanına memleketi Ankara'ya gönderildi.
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Dilencilere yardım eli
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