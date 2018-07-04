Down sendromlu çocuklara fırsat

AKDENİZ
Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından down sendromlu
bireylerin turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerine yönelik mesleki beceriler kazandırılması amacıyla 'Turizmle Sosyal İçerme Neden Olmasın?' projesi hayata geçiriliyor. Proje Koordinatörü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, 'Aşçı çırağı' meslek kursunda 178 saatlik teorik kurs verileceğini belirterek, "Hedef kitlenin mesleki yeterliliklere sahip olması durumunda turizm sektöründe istihdam edilebilmeleri mümkün olacaktır" diye konuştu.