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çocuklara fırsat

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Down sendromlu çocuklara fırsat
Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bireylerin turizm sektöründe istihdam edilebilirliklerine yönelik mesleki beceriler kazandırılması amacıyla 'Turizmle Sosyal İçerme Neden Olmasın?' projesi hayata geçiriliyor. Proje Koordinatörü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, 'Aşçı çırağı' meslek kursunda 178 saatlik teorik kurs verileceğini belirterek, "Hedef kitlenin mesleki yeterliliklere sahip olması durumunda turizm sektöründe istihdam edilebilmeleri mümkün olacaktır" diye konuştu.
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Down sendromlu çocuklara fırsat
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