Eğlenerek öğreniyorlar

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi
'nde yok yok. Lego, Mars'a Yolculuk, 3D Eğitim, Masal Odası
'nın yanı sıra Keloğlan Evi
ve Etkinlik Sahnesi ile Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, 2-14 yaş arası çocukları ağırlıyor. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede çocukların gözdesi olan merkezden bugüne kadar 600 kişi faydalandı. Lego odasında birbirinden ilginç tasarımlar yapan çocuklar aynı zamanda diğer arkadaşlarıyla da kaynaşarak sosyalleşme imkânı buluyor. Mars'a Yolculuk Odası'nda sinevizyon aracılığı ile Mars'ın yüzeyinde özel araçlarıyla görevlerini tamamlamaya çalışan çocuklar hayal güçlerini geliştiriyor. 3D Eğitim Odası'nda ise çocuklar özel gözlükleriyle bilim dünyasının derinliklerine yolculuk ediyor. Masal Odası'nda çocuklar konsol şeklindeki dokunmatik olarak sayfalarını çevirdikleri masal kitabını dinleme imkânı buluyor. KELOĞLAN MASALLARI
Etkinlik Sahnesi çocuklar için tasarlanmış bir tiyatro sahnesi sunuyor. Çocuklar oyunmatikten aldıkları senaryo ve hikâyeleri sahnede canlandırarak hayal güçlerini geliştiriyor, grup çalışmasını öğreniyor ve keyifli vakit geçiriyor. Keloğlan Evi ise merkezin en dikkat çekici alanı olarak öne çıkıyor. Çocuklar Keloğlan Evi'nde, kendilerini Keloğlan Masalı'nın içinde buluyor. 7'den 70'e herkesin faydalanabildiği Büyükşehir Kütüphanesi'ndeki 2 katlı kütüphanede binlerce kitap bulunuyor. Öğrenciler bilgisayarlar aracılığıyla hem ödevlerini yapabiliyor hem de istedikleri kitabı seçip okuyabiliyor.