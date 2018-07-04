İmecik Yaylası dolup taştı

Antalya
'NIN Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Mahallesi'nde düzenlenen 15'inci Beydağları İmecik Yaylası Yörük Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklere katılan vatandaşlara kavurma, pilav, ayran ikram edildi. ANTALYA BİR DÜNYA CENNETİ
Şenliklerde sanatçılar Saruhan Kardeşler, Neslihan Yılmaz, İlyas Manav, Samet Bozan ve Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Şenlik ağası olan Hamdi Sarıca, ağalığı 125 Bin TL'ye oğlu Ramazan Sarıca'ya bıraktı. Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
, Antalya'nın dünya cenneti bir şehir olduğuna vurgu yaptı.