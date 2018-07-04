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Konyaaltı üreticileri lavanta gezisine çıktı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Konyaaltı üreticileri lavanta gezisine çıktı
Antalya'NIN Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çitçilerini teknik gezi kapsamında 'ya götürdü. Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün misafiri olan 51 üreticiye bölge hakkında kısaca bilgi verildi. Ardından Isparta'nın lavanta ile ünlü beldesi Kuyucak Köyü'ne geçildi. Doğal yaşamın desteklendiği, doğal hayatın korunmasının amaçlandığı, hasta ve yaralı yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı Lisinia Doğal Yaşam Köyü de ziyaret edildikten sonra Salda Gölü'nde mola verdi. Akşam saatlerinde 'ya dönen Konyaaltılı çifçiler, teknik geziyi düzenleyen Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve ulaşım desteği veren Konyaaltı Belediyesi'ne teşekkür etti.
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Konyaaltı üreticileri lavanta gezisine çıktı
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