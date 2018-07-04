Meteorolojiden sıcak uyarısı

Antalya
'DA hava sıcaklığının bugünden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 7 derece üzerine çıkarak 42 dereceye kadar ulaşacağı bildirildi. Sıcaklığın cumartesi gününe kadar süreceğini belirten meteoroloji
yetkilileri, kronik rahatsızlığı bulunanların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalmamaları ve kapalı alanlarda kalıp bol bol su içmeleri konusunda uyarıda bulundu. Antalya
Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, "Vatandaşlarımız ince ve açık renkli kıyafetler giymeli, bol bol su tüketmeli ve kapalı alanlarda durarak güneş ışınlarına maruz kalmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.