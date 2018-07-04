Minik kuzucuklara anne şefkati verdi

Antalya
'DA, doğum sırasında ölen koyunun yavruları, kendilerini hayata döndüren kadının bir an olsun peşinden ayrılmıyor. Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Fatma Öncel'in beslediği sürüden bir koyun ikiz kuzu doğurdu. Bu sırada koyun, doğum felci geçirdi ve veteriner tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koyunun sahibi Öncel ise ölen koyunun güçsüz kuzularına vitaminler vererek beslemeye başladı. BEBEK GİBİ
Öncel, onlara gün içerisinde adeta bir bebeğe bakar gibi bakıyor. Önce kuzulara biberonla inek sütü veren Öncel, temizlik ve uyku saatlerine de özen gösteriyor. Gündüz yaptırdığı her banyo sonrası kuzularını havluyla kurulayan Öncel, "Beni anneleri gibi görüyorlar. Büyüdüklerinde onları kesmeyeceğim. Kıyamam onlara" diye konuştu.