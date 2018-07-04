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Ormanlar kasıt kurbanı

, kasıtlı çıkarılan orman larında Türkiye birincisi oldu. 273 yangından sadece 23’ü doğal nedenlerle çıktı

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Ormanlar kasıt kurbanı
ORMAN Genel Müdürlüğü Türkiye'de meydana gelen orman larıyla ilgili 2017 istatistiki verilerini açıkladı. Antalya, kasıtlı olarak değerlendirilen yangınlarda, kundaklamada Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.

160 YANGININ FAİLİ MEÇHUL
'da geçen yıl 273 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 160'ının faili meçhul olarak değerlendirildiği verilerde 23 yangının yıldırım düşmesi gibi doğal nedenlerden, 30 yangının kundaklama nedeniyle çıktığına yer verildi. 9 yangının anız yakması nedeniyle, 3'ünün sigara izmariti, 3'ünün ise piknik ateşinden çıktığı belirlenirken, 45 yangın ise diğer nedenlerle çıktı. Geçen yıl Antalya'da kundaklamaya bağlı 353 hektar alan zarar görürken diğer sebeplerden toplamda 2 bin 755 hektar orman alanı zarar gördü.
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Ormanlar kasıt kurbanı
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