Polisten şok baskın

Yaz sezonunu fırsat bilip Antalya
'ya gelen suç çetelerine karşı polis alarma geçti. Çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Antalya
Emniyet Müdürlüğü KOM
Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıp 17 zanlıyı gözaltına aldı. 7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda yakalanması mümkün olmayan, 1-21 yıl arasında değişen 92 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen
şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.