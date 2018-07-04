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Polisten şok baskın

polisi 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. ekipleri çeşitli suçlardan toplam 92 yıl hapis cezası bulunan 17 kişiyi yakaladı. 16 kişi tutuklandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Polisten şok baskın
Yaz sezonunu fırsat bilip Antalya'ya gelen suç çetelerine karşı polis alarma geçti. Çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıp 17 zanlıyı gözaltına aldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda yakalanması mümkün olmayan, 1-21 yıl arasında değişen 92 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Polisten şok baskın
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