Sayıştay’ı dinlemiyorlar

Antalya
'nın CHP
'li Döşemealtı Belediyesi kanun tanımazlığını sürdürüyor. Sayıştay denetçilerinin geçen yıl piknik alanı girişlerinde usulsüz para alındığının tespit ettiği Dömeşealtı Belediyesi'nin tüm uyarılara rağmen bu alışkanlığını devam ettirdiği ortaya çıktı. SAYIŞTAY TESPİT ETMİŞTİ
Denetçilerin geçen yıl Döşemealtı Belediyesi'nde yaptığı incelemelerin sonuçları CHP'li Belediye Başkanı Turgay Genç ve meclis üyelerini sıkıntıya sokmuştu. Sayıştay'ın incelemesinde, 2011 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile protokol imzalayan Döşemealtı Belediyesi, Yukarıkaraman C Tipi Piknik ve Mesire Alanı'nı 10 yıllığına tahsis aldığını belirlemiş, ancak Belediye Başkanı Turgay Genç'in 5 Ocak 2016 tarihinde Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zafer Sidel ile protokol imzalayarak kullanım hakkını devrettiğini tespit etmişti. UYARI VAR UYAN YOK
Sayıştay denetçilerinin raporunda, "Tahsis sözleşmesinde 'ücret alınmayacak' ibaresi olmasına rağmen ücret alınıyor. Vatandaşa hiçbir hizmet vermeden mesire alanından ücret alınması yasalara aykırı" demesine rağmen bu uyarıya aldırış edilmeden bu yıl da ücret alınması dikkat çekti. Müfettişlerin özellikle vurgu yaptığı Yukarıkaraman C tipi Mesire Alanı, Nebiler Kapalı Pazar Yeri
'ndeki otomasyon sisteminin kaldırılmayarak para alma işleminin sürdürülmesi kanun tanımazlığın belgesi oldu. Müfettişler, otomatik bariyerlerin kaldırılarak çıkış kapısına bahşiş kutusu koyulmasını istemişti. HALA AYRIM YAPILIYOR
CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin Sayıştay denetçilerinin bir başka uyarısı olan 'Personel-vatandaş ayrımı yapılamaz' uyarısının da göz ardı edilmesi. Rapora rağmen Yukarıkaraman C Tipi Mesire Alanı, Nebiler Kapalı Pazar Yeri'nde personelden ücret alınmaması ayrı bir hukuk tanımazlık olarak nitelendirildi. Denetçiler, yapılan devir ile Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün 426 bin 96 lira gelir elde ederek kamunun zarara uğratıldığı tespitinde de bulunmuştu.