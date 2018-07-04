Sevindiren rakamlar

BATI
Akdeniz bölgesinde ihracat ve turizm rakamları yüz güldürdü. Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından yapılan açıklamada, bölgeden 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yüzde 10,37 artışla 932 milyon 697 bin 231 dolar ihracat gerçekleşti. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, temmuz ayının ortalarında 1 milyar dolar rakamının geride bırakılacağını, yıl sonuna kadar 2 milyar dolara ulaşılabileceğini söyledi. ÇİN VE RUSYA ÖNDE
Bölge ihracatının lokomotifinin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de yaş meyve sebze ile maden sektörü olduğunu hatırlataAntalya
Başkanı Bahar, "Batı Akdeniz bölgesinden en fazla ihracat 130,2 milyon dolar ile Çin
Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleşti. Geride kalan 6 aylık dönemde bölge ihracatının ciddi oranda ivme kazandığı ülke ise Rusya
Federasyonu oldu" dedi. TURİZM REKORLARI
Turizmde 30 Haziran itibariyle ortaya çıkan rakamlar da '14 milyon turist hedefi' olan Antalya
için olumlu bulundu. Kent, 5 milyon turist bandını 2 Temmuz'da geçti. Bu tarih itibariyle 5 milyon 15 bin 745 turist rakamına ulaşıldı. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran Antalya, 2 Temmuz'da yeni bir rekora daha imza attı. Bu tarihe kadar kente gelen turist sayısı, 5 milyon 15 bin 745 oldu. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da yaklaşık 278 bin arttı. Geçtiğimiz yıla oranla artış ise yüzde 40 oldu.