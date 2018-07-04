Verdiğimiz söz bizim onurumuz

24 HAZİRAN Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti Isparta
Milletvekili olarak seçilen Mehmet Uğur Gökgöz, "Milletimizin takdir ve tavsiyesi her şeyin üzerindedir, onu asla tartışmayız. Ancak sandıktan çıkan ikaz ve eleştirilerini de dikkatle ele almak durumundayız" dedi. Isparta halkının gerek partisine ve gerekse kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Gökgöz, "Verdiğimiz her söz bizim şerefimizdir, onurumuzdur ve buna sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.