Yazıcı’nın eserleri beğeniye sunuldu

FERIT Yazıcı'nın 'XII+I' adını verdiği 5'inci kişisel sergisi Mimarlar Odası Antalya
Şubesi içerisinde bulunan Tarık Akıltopu Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide ağırlıklı olarak rölyeflerden oluşan ve sanatçının 'Architectonica Minima' adını verdiği sergisinin devamı niteliğindeki sergide yer alan eserler sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Eserlerinde ağırlıklı olarak heykel ile mimarinin kesiştiği noktalara vurgu yapmayı hedeflediğini belirten Ferit Yazıcı "Bu sergimde 12 adet rölyef ve 1 adet üç boyutlu eserim yer alıyor. Sergiye ismini veren bu ayrıntıyla birlikte bu sergimin bir önceki sergimin devamı niteliğinde olsa da gelecek sergilerime atıfta bulunduğunu belirtmek isterim. Gelecek sergimde kanat detayları ve taşlardan oluşan çalışmalarıma ait serileri göreceksiniz" dedi. Sergi 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.
Murat YILMAZ / ANTALYA