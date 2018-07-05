Antalya’nın siyam ikizleri

Antalya
'nın
Alanya ilçesinde turizm sektöründe çalışan Ömer Evrensel
(40) ile Fatma Evrensel'in (32) 22 Haziran'da dünyaya gelen kafadan yapışık erkek ikizleri hayata tutunmaya çalışıyor. Halk arasında 'siyam ikizleri' de denilen yapışık tek yumurta ikizleri, 4 kg olarak sezaryenle dünyaya geldi. Ailenin isimlerini koymadığı ikizlerin ayrı beyinleri olmasına karşın beynin ana toplardamarı ortak. Birbirinden ayrılması cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan ikizler yaşama tutunabilirlerse bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak. ÖNCEKİ DOKTOR GÖREMEMİŞ
Bebeklerin babası Ömer Evrensel hayli üzgün olduklarını belirterek, "Bizim yaşadığımız, Alanya'daki hastanenin eksikliği. Anne karnında 5 aylık oluncaya kadar bebeklerin bu şekilde olduğu bize söylenmedi. 5 aylık olduğunda 'Bebekleriniz ikiz ve üstelik yapışık' dediler. Buradaki doktor 'Göremedim. Özür dileriz, biz bu işin içinden çıkamayacağız' deyip bizi Antalya
'ya sevk etti. Doktorların anne karnındaki bebeklerin yaşamlarına son verme isteklerini de geri çevirdik. Öbür dünyada hesap veremezdik" diye konuştu. BİRBİRLERİNDEN AYRILABİLİR
Takip ve kontrolleri Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'nde yürütülen ikizlerle ilgili konuşan Öğretim Üyesi Dr. Hakan Çakın, "Bebeklerin belli süre gelişmelerini ve büyümelerini izleyeceğiz. Uygun olduklarında yapılacak çeşitli testlerin sonucunda her iki bebeğin hayatını koruyarak birbirinden ayırmayı deneyeceğiz" dedi. Çakın, "Dünyada başarılı ve başarısız ayırma örnekleri var" dedi.