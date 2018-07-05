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Balaban yine iddialı

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Balaban yine iddialı
Antalya Konyaaltı Belediyesi, 657. Tarihi Kırkpınar leri'nde ter dökecek başpehlivanlar İsmail Balaban, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Hasan Cengiz, başaltında Sinan Kaya, Mustafa Taş için basın toplantısı düzenledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile basının karşısına çıkan başpehlivanlar Kırkpınar için hazırız mesajı verdi. Ata sporu yağlı güreş denince akla ilk gelen ilin olduğunu hatırlatan Böcek, "Manevi oğlum İsmail, bu yıl 8 ilde başpehlivanlık aldı. 'de Tarihi Kırkpınar'da ikinci kez altın kemerle döneceğinden eminim" dedi. İsmail Balaban ise "Hedefim tekrar altın kemeri kuşanmak" dedi. Balaban, en güçlü rakibi olarak ikiz kardeşi Turan Balaban'ı gösterdi.
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Balaban yine iddialı
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