Biz de kupaya domatesle damga vurduk

RUSYA
'DA devam eden Dünya
Kupası'na Fethiye
domatesi gidiyor.
Rusya'nın değişik
kentlerinde yapılan Dünya Kupası
maçlarını
izlemek üzere
dünyanın dört bir
yanından gelen futbolseverler,
gittikleri
restoranlarda Fethiye
domatesi yiyor. Fethiye Ziraat
Odası Başkanı Kenan Karayiğit, "Son
1 aydır devam eden ihracat, geçen
yıla oranla arttı. Fethiye'den bu
yılın ilk 6 ayında 84 bin ton domates
ihracatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz
yıl 1 yılda 130 bin ton domates
ihraç edilmişti. 6 ayda yapılan ihracatın
büyük bir bölümü son 1 aya,
yani Dünya Kupası'na rastlıyor. Bu
yıl sonunda Rusya'ya domates ihracatında
150-160 bin tonu yakalayacağız"
dedi. MESSI VE RONALDO YEDİ
Karayiğit, Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılmasının Fethiye çiftçisi için büyük bir şans olduğunu belirterek "Bu Dünya Kupası'nda Messi'ler, Ronaldo'lar domatesi Türkiye
'den yedi. Türk domatesinin havası, aroması, güneşi bakımından o lezzeti tatmış oldular" diye konuştu. Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE