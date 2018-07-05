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Biz de kupaya domatesle damga vurduk

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Biz de kupaya domatesle damga vurduk
'DA devam eden Dünya Kupası'na Fethiye domatesi gidiyor. Rusya'nın değişik kentlerinde yapılan maçlarını izlemek üzere dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler, gittikleri restoranlarda Fethiye domatesi yiyor. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, "Son 1 aydır devam eden ihracat, geçen yıla oranla arttı. Fethiye'den bu yılın ilk 6 ayında 84 bin ton domates ihracatı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 1 yılda 130 bin ton domates ihraç edilmişti. 6 ayda yapılan ihracatın büyük bir bölümü son 1 aya, yani Dünya Kupası'na rastlıyor. Bu yıl sonunda Rusya'ya domates ihracatında 150-160 bin tonu yakalayacağız" dedi.

MESSI VE RONALDO YEDİ
Karayiğit, Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılmasının Fethiye çiftçisi için büyük bir şans olduğunu belirterek "Bu Dünya Kupası'nda Messi'ler, Ronaldo'lar domatesi 'den yedi. Türk domatesinin havası, aroması, güneşi bakımından o lezzeti tatmış oldular" diye konuştu. Erdoğan CANKUŞ / FETHİYE
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Biz de kupaya domatesle damga vurduk
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