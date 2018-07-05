CHP parçalı bulutlu

CHP
'de yaşanan karışıklıklar Antalya
il örgütüne de sıçradı. CHP Antalya
İl Başkanı Ahmet Kumbul ile Mustafa Akaydın'a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlık da yapan Emrah Yasin Karasu, sosyal medya üzerinden kapıştı. Olayların fitili, Kumbul'un, Karasu ve ekibi için 'seçimlerde çalışmadılar' yorumuyla ateşlendi. HAYSİYETİN VARSA YÜZÜME DE
Kumbul'un suçlamasına sinirlenen Karasu, iddialara sosyal medya üzerinden cevap verdi. Adı sık sık tartışmalar ve uyuşturucu olaylarına karıştığı için gündeme gelen Karasu, "Face'deki en fanatik takipçim Ahmet Kumbul! 'sahaya çıkmadı, çalışmadı' demişsin. Parası yok diye ciddiye almadıklarına sor, anarşistlere sosyalistlere STK'lara sor, sendikalara sor Kaleiçi'ne sor. Ben çalıştım ama senin gibi Facebook'a ve sosyal medyaya değil partime çalıştım. Adamsan yüzüme de... 'Çalışmadı' diye. Haysiyetin varsa hala. Danışma Kurulu Toplantısı'nın peşindeysen, 'akrep' gibi kardeşim yenisini yap. Hesap görelim ama Bekir Kumbul'u da çağır, ihaneti de konuşalım" paylaşımında bulundu. TELEFONA CEVAP YOK
Emrah Yasin Karasu, İl Başkanı Ahmet Kumbul'u iki kez telefonla aradığını ama ulaşamadığını da belirtti. Karasu'nun paylaşımındaki, "Bugün Ahmet Kumbul'u aradım. Kardeşim Süleyman Soylu'dan bahsettikten sonra benden ve iki arkadaşımdan da bahsetmiş. İlkinde 'toplantıdayım' mesajı attı. İkincide 'Çetinnnnn Oossmmaan Bbuuddaak'layım. Az sonra arayayım' dedi. Ben de hâlâ bekliyorum ve yeni şiirler peşindeyim. Demiş ki, 'kardeşim sağda hiç görmedik. Bu seçimde soldayım feodel kardeşim ve benim ne yapıp yapmadığımı gören çoktur. Ben Facebook'u reklam için değil had bildirmek için kullanıyorum ve senden açık bir randevu istiyorum. Şahitler ve kamera önünde her şeyi konuşalım Seriklim" ifadeleri dikkat çekti. PARTİLİLER İKİYE BÖLÜNDÜ
YAŞANAN tartışma partilileri de böldü. Bir kısım Karasu'ya destek mesajları atarken, bir grup partili ise parti için tartışmanın sosyal medya üzerinden açık açık yapılmasına tepki gösterdi. Salih Tayfun Atalay isimli bir partili yapılan paylaşıma, "Parti neye sahip çıktı ki? Koltuklarından başka... Uğraşma boşuna. İşine gücüne ekmeğine bak derim. Boşa kürek çekersin... Zarar görürsün… Karşındakiler çe olmuş bir dinazor sürüsü... Gençlerine sahip çıkamaz hale gelmiş bir parti yönetiminden bu saatten sonra ne beklersin ki. Bas istifayı... Hiç mi sevgilinden ayrılmadın? Ancak bunlarla da bu iş olmaz. Maşa değiliz. Ateşi tutacak kadar da aptal... Nasrettin Hoca ile padişahın fil hikayesi gibi... arkasın da kimse yok. (Lafım sana değil. Allah korusun destursuz kimse bulaşmasın)..." yorumu yaptı. Bir başka partili Erhan Erkan ise, "Açık net söylüyorum Ahmet Kumbul il başkanlığını kaldıramadı. Nedenleri ise otorite yok proje yok fizibilite yok. Yeterince seçim çalışmalarına katılmadı örgütü aktivite edecek çalışmalar yapmadı. Kendi benliğini çerçevesinde gençliği eritti. Organizasyonlar yapmadı sadece CHP il başkanlığının gölgesinde durdu. Güneş olup CHP'lileri aydınlatamadı. Benim şahsi fikrim ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin" yorumunda bulundu. Tartışmalara tepki gösteren CHP'li Ömer Balaban ise, "Bu nedir ya? Hesabınızı burada mı sormak zorundasınız, size siyasetçi demek için bin şahit lazım. Mensup olduğunuz partiye de mi saygınız yok. Kınıyorum!!!" dedi. Yasin Karasu ise eleştirilere, "Söz konuşayım kaldıracağım ama cevap vermiyor" diye kendini savundu.