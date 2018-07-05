Demreli çiftçilere 390 bin lira destek

Antalya
'NIN Demre ilçesinde kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında 13 çiftçi hibe desteği almaya hak kazandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçilerin projelerinin desteklenmesi kapsamında başlattığı projeden yararlanmak isteyen Demre'den 39 genç çiftçi başvuruda bulundu. 13 çiftçi koşulları uygun bulunarak 30 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Işık, "13 çiftçimize toplam karşılıksız olarak 390 bin lira hibe desteği sağlandı" dedi.