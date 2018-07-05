Doğru tercih vakti

Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri için 'Tercih Danışmanlığı Merkezleri' kuruldu. Antalya
'nın tüm ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 170 merkezde liseye yerleşecek öğrenci adayları ile veliler doğru tercih için bilinçlendiriliyor. GELECEĞE HAZIRLIYORLAR Antalya
genelinde 600 öğretmenin görevlendirildiği merkezler gün içerisinde veli ve öğrencilerin akınına uğruyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ortaokuldan liseye geçişin önemli bir süreç olduğunu ifade ederek, "Danışma merkezlerimizde güler yüzlü öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizi en iyi şekilde bilinçlendirme gayretindeler" dedi. Arslan ayrıca danışma merkezlerinin tercih hatalarını minimum seviyeye indireceğini de ifade etti.