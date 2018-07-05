Gurmeler Likya’da

GASTRONOMİ sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Paris merkezli Chaine des Rotisseurs Derneği'nin Antalya
lı üyeleri, Elmalı'daki Likya bağlarında düzenlenen yemekte İtalyan
şefin hazırladığı İtalyan sokak lezzetleriyle tanıştı. Başlangıç yemeği olarak beyin kızartması, tavuk ciğerli arancini ve kuzu yürekli böreğin tadına bakan dernek üyeleri, yemek ve sunuma tam not verdi. Ana yemek ise kekik soslu Sicilya kokoreç, kuru üzümlü ciğer ve böğürtlen soslu dana dili oldu. Chainne des Rotissesurs Antalya
Başkanı Nihat Tümkaya, ev sahibi Doruk Özkan ve aynı zamanda dernek üyesi Burak Özkan'a, ailesine, İtalyan şef Geovani Polloina, yardımcıları Emrecan Aksoy ve İrem Mehri Üçem'e derneğin plaketini verdi.