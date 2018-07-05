İşçiye ucuz konut

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yerel seçim kampanyasında turizm çalışanlarına ucuz taksitlerle verdiği ev sözünü tutuyor. Serik'in Kocayatak Mahallesi'nde TOKİ
tarafından turizm çalışanları için yapılacak konutların temelleri atıldı. ÇOK UCUZA EV SAHİBİ
İnşaatların başladığını müjdeleyen Başkan Türel, "5- 6 ay içerisinde turizm çalışanlarımıza kuralarını çekerek, bir sene içerisinde konutlarını teslim edeceğiz. Böylelikle Serik'te, Belek'te, Kadriye'de, Boğazkent'te turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz en ucuz taksitlerle ev sahibi olacak" dedi. İLK ETAP BAŞLADI
Toplamda 2 bin 200 konutun yer alacağı Serik Kocayatak'taki TOKİ konut inşaatlarında ilk etap olarak 583 konutun inşaatı bitirilecek. Konutların tamamlanmasıyla birlikte devasa bir mahalle oluşacak ve bölgeye hareket gelecek. Konut dışında bölgede cami, sağlık birimleri, kafeler, kültür merkezi, eğitim merkezi, ofisler, dükkânlar ve park alanları da tasarlandı.